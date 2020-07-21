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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр призывает граждан не скрывать болезнь и обращаться к медикам

Не скрывать болезнь и не заниматься самолечением призвал премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам главы правительства, основная причина высокой смерности от коронавируса в Кыргызстане — позднее обращение за медицинской помощью.

«Не скрывайте болезнь. Обращайтесь к медикам. Из-за обострения болезни у нас растет число смертей. Когда уже поздно, нашим медикам трудно спасать жизнь больного. Во всех районах страны открыты дневные стационары, приходите и получайте консультацию», — отметил Кубатбек Боронов.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 79 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160215/
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