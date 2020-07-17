Чтобы не заразиться коронавирусом. Шесть полезных советов

Пугающая эпидемия нового коронавируса продолжает вызывать общественную обеспокоенность. Одна из причин для тревоги — распространение заблуждений из-за неверной информации о COVID-19, которые могут вызывать внебольничную пневмонию и другие проблемы со здоровьем.

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Чтобы противостоять дезинформации, Стратегический совет по предотвращению инфекционных болезней-2020 провел в Токио пресс-конференцию, чтобы предоставить гражданам достоверную информацию и дать рекомендации о том, какие навыки помогут избежать инфекции.

Члены организации дали советы, которые можно применять в повседневной жизни.

1 Поддерживать уровень информированности Огромное количество сообщений в СМИ о COVID-19 и поток информации могут привести к ошибочной или неоднозначной реакции на угрозу коронавируса. Однако большое количество людей не проявляет никакого интереса к инфекционным заболеваниям. Важно знать, что вирус может появиться в любом месте и в любое время, и предпринять соответствующие действия на основе правильной и достоверной информации.

2 Узнавать о вирусах и бактериях Вирусы и бактерии различаются по уровню инфекционности, симптомам, уровню смертности и путям передачи. В случае с коронавирусом, предотвращать его распространение следует изоляцией путей передачи. Иными словами, нужно избежать попадания вируса в организм и не позволять зараженному человеку его распространять — устранить возможность передачи воздушно-капельным путем и через физический контакт.

3 Правильные привычки Основные принципы предотвращения инфекции — правильное мытье рук с течение 40 секунд. Если невозможно вымыть руки, вы можете использовать антибактериальные спиртосодержащие салфетки или антисептик. Другой эффективный метод — стерилизация предметов и поверхностей, к которым прикасалось много людей, чтобы удалить с них вирусы и бактерии. Еще одна мера — употреблять продукты, которые улучшают иммунитет (например, содержащие маслянокислые или молочнокислые бактерии) и правильный уход за полостью рта.

4 Пользуйтесь новыми технологиями Недавно появились новые технологии для предотвращения заражения вирусом. Удаление вирусов и бактерий с помощью спирта — это только временный эффект, но уже разработали новые дезинфицирующие средства, которые могут сохранять свою дезинфицирующую способность в течение нескольких дней или даже месяцев. Рынок пополнился очистителями воздуха и системами вентиляции, которые очень эффективны в удалении вирусов и бактерий.

5 Чихайте правильно Кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку и немедленно ее выбрасывайте. Локоть используйте только в крайних случаях. Если вирус попадет на одежду, он продолжит жизнедеятельность до недели, а может и больше. Поэтому вы можете заразить других людей. Коронавирус распространяется, когда человек кашляет и чихает, но с большими каплями слюны.