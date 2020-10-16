Бишкек готовится ко второй волне COVID-19

Столица готовится ко второй волне коронавируса. Работу дневных и ночных стационаров в случае, если больницы не будут справляться с потоком заболевших, обсудили в мэрии на рабочем совещании руководителей подразделений, задействованных в борьбе против распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее информации, в Бишкеке сейчас готовы 20 стационаров на 1 тысячу 173 койко-места. Они полностью укомплектованы медицинским персоналом, оборудованием, СИЗами, поделены на санитарные зоны: зеленые, красные. Глава Госсанэпидемнадзора по Бишкеку, главный санитарный врач столицы Кубан Кундашев сообщил, что эпидемиологи выезжали на проверку соблюдения санитарных норм в стационарах и готовы дать заключение на открытие.

Объединенным центрам семейной медицины дано поручение обновить алгоритмы взаимодействия районных акимиатов и центров семейной медицины по выявлению и лечению заболевших COVID-19. Теперь МТУ усилят работу с каждым кварталом в каждом районе, чтобы горожане могли получить консультацию у семейных докторов об алгоритме самообращения при первичных симптомах. Также они продолжают вакцинацию населения от сезонных ОРВИ.