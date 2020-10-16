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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкек готовится ко второй волне COVID-19

Столица готовится ко второй волне коронавируса. Работу дневных и ночных стационаров в случае, если больницы не будут справляться с потоком заболевших, обсудили в мэрии на рабочем совещании руководителей подразделений, задействованных в борьбе против распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
 
По ее информации, в Бишкеке сейчас готовы 20 стационаров на 1 тысячу 173 койко-места. Они полностью укомплектованы медицинским персоналом, оборудованием, СИЗами, поделены на санитарные зоны: зеленые, красные. Глава Госсанэпидемнадзора по Бишкеку, главный санитарный врач столицы Кубан Кундашев сообщил, что эпидемиологи выезжали на проверку соблюдения санитарных норм в стационарах и готовы дать заключение на открытие.
 
Объединенным центрам семейной медицины дано поручение обновить алгоритмы взаимодействия районных акимиатов и центров семейной медицины по выявлению и лечению заболевших COVID-19. Теперь МТУ усилят работу с каждым кварталом в каждом районе, чтобы горожане могли получить консультацию у семейных докторов об алгоритме самообращения при первичных симптомах. Также они продолжают вакцинацию населения от сезонных ОРВИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169502/
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