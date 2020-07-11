10:16
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Не верьте фейкам: где получить достоверную информацию

Темой № 1 в Кыргызстане по-прежнему остается сложная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии. Соцсети изобилуют дезинформацией и фейками. Как следствие, люди начинают паниковать.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом напомнил, на каких онлайн-ресурсах можно узнать подробную, а главное, достоверную информацию о COVID-19 в республике. Запомните и используйте проверенные источники.

www.covid.kg

Здесь можно узнать последние новости о ситуации с коронавирусом в КР, посмотреть видеообращения руководства страны, послушать медицинские советы и найти контакты уполномоченных органов.

Информация постоянно обновляется.

www.help.covid.kg

Онлайн-ресурс разработали для мониторинга сбора благотворительной помощи, поступившей на счет борьбы с коронавирусом Минздрава, Минтруда, мэрии Бишкека. Платформа также позволяет физическим лицам осуществлять добровольный перевод денег через электронные кошельки, мобильный или интернет-банкинг.

www.virus.el.kg

Информационно-статистический ресурс разработали на кыргызском языке. На нем в онлайн-режиме можно отслеживать актуальные мировые статистические данные по заражению коронавирусом, включая Кыргызстан. Разработан на безвозмездной основе резидентом Парка высоких технологий.

Отметим, что за весь период по стране COVID-19 обнаружен у 9 тысяч 358 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159047/
просмотров: 1113
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 79 медиков
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 32 человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 102 человека
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 552 человек. Всего — 9 910
Прошедшие сутки стали рекордными по количеству заражений коронавирусом в мире
В Бишкек доставили еще 300 кислородных концентраторов
Скончался экс-глава ДУМК Чубак ажы Жалилов: пневмония
Премьер вновь попросил фармацевтов продавать лекарства по доступным ценам
Сельчане обеспокоены: возрос поток прибывающих из столицы в Ошскую область
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят
Бизнес
1&nbsp;миллион 476 тысяч сомов на&nbsp;покупку аппаратов ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов 1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов
Мобильный оператор&nbsp;О! предупреждает о&nbsp;мифах и&nbsp;фейках на&nbsp;тему&nbsp;5G Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
11 июля, суббота
10:15
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 79 медиков В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 79 медиков...
10:12
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 32 человека
10:11
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
10:09
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 102 человека
10:07
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 552 человек. Всего — 9 910