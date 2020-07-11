COVID-19 в Кыргызстане. Не верьте фейкам: где получить достоверную информацию

Темой № 1 в Кыргызстане по-прежнему остается сложная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии. Соцсети изобилуют дезинформацией и фейками. Как следствие, люди начинают паниковать.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом напомнил, на каких онлайн-ресурсах можно узнать подробную, а главное, достоверную информацию о COVID-19 в республике. Запомните и используйте проверенные источники.

www.covid.kg Здесь можно узнать последние новости о ситуации с коронавирусом в КР, посмотреть видеообращения руководства страны, послушать медицинские советы и найти контакты уполномоченных органов. Информация постоянно обновляется.

www.help.covid.kg Онлайн-ресурс разработали для мониторинга сбора благотворительной помощи, поступившей на счет борьбы с коронавирусом Минздрава, Минтруда, мэрии Бишкека. Платформа также позволяет физическим лицам осуществлять добровольный перевод денег через электронные кошельки, мобильный или интернет-банкинг.

www.virus.el.kg Информационно-статистический ресурс разработали на кыргызском языке. На нем в онлайн-режиме можно отслеживать актуальные мировые статистические данные по заражению коронавирусом, включая Кыргызстан. Разработан на безвозмездной основе резидентом Парка высоких технологий.

Отметим, что за весь период по стране COVID-19 обнаружен у 9 тысяч 358 человек.