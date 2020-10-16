В больницах нет мест для пациентов с COVID-19. Волонтеры бьют тревогу

Волонтер пожаловалась на отсутствие мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Об этом в социальной сети Facebook написала руководитель добровольного общества спасателей Лера Садыгалиева.

По ее словам, в отделении урологии Нацгоспиталя нет концентраторов.

«Профильная больница, пациентка лежит с поражением легких 65 процентов (госпитализировали из-за камней в почках и пиелонефрита) в реанимации, где есть кислород, мест нет. В других больницах, где принимают пациентов с ковидом, мест в реанимации нет», — написала волонтер Лера Садыгалиева.

Она добавила, что инфекционная больница для пациентов с коронавирусом еще не готова.