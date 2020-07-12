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Общество
Сюжет: Полезные советы

Коронавирус в Кыргызстане. Почему надо сидеть дома

С середины июня в Кыргызстане отмечен резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Медики в один голос твердят, что гражданам надо самоизолироваться в этот период.

Самоизоляция — это когда нужно сидеть дома и нельзя встречаться с друзьями, родственниками, нельзя обнять бабушку, если она живет не с вами. Это может быть очень грустно. Поговорив с врачами и экспертами, мы выяснили главные причины, почему сейчас важно сидеть дома.

1
Помочь успеют большинству

Пожалуй, самый важный плюс самоизоляции в том, что благодаря ей вирус не будет распространяться так стремительно. Когда мы никуда не выходим, вирусу намного сложнее перепрыгивать от человека к человеку.

Система здравоохранения не резиновая. И в пик она может просто не справиться с наплывом больных. Да, скорее всего, переболеют коронавирусом если не все, то большинство. Но при соблюдении самоизоляции болеть будет не все население сразу, а значит, у медиков будет больше шансов спасти пациентов.

2
Выработается иммунитет 

Кроме того, что соблюдение режима самоизоляции поможет медикам вылечить большинство, оно помогает и в выработке иммунитета. Да-да, все именно так. Из-за постепенного, не резкого, увеличения числа заболевших начинает вырабатываться коллективный иммунитет. И со временем сила вируса будет ослабевать, ведь организм начнет к нему привыкать и сможет успешно бороться.

3
Меньше шансов заразиться

 Самоизоляция хороша тем, что она максимально снижает вероятность заражения вирусом. Да, 100-процентной гарантии никто не даст, но все-таки при соблюдении рекомендаций специалистов велики шансы, что вы либо совсем не заболеете, либо перенесете вирус в легкой форме.

4
Против любой простуды

 Меры изоляции полезны не только для борьбы с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Они хорошо действуют против любого заболевания, которое передается воздушно-капельным путем.

5
Прервать циркуляцию вируса

 Важно понимать, что благодаря добровольной самоизоляции можно прервать активную циркуляцию вируса. Проще говоря, он начнет терять свою заразность. Только в этом случае возможно снижение заболеваемости.

6
Поберегите бабушек и дедушек

 Главная группа риска во время нынешней пандемии — люди пожилого возраста. Смертность от коронавирусной инфекции среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Именно поэтому пожилым людям особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Детям и внукам тоже важно не бродить по местам массового скопления людей, ведь они могут принести заразу, которая опасна для пожилых родственников.

7
Не заражайте других

 Самоизоляция — прекрасный способ не заражать всех вокруг. Помните, что вы можете не болеть, но оставаться источником заражения коронавирусом. Поэтому самоизоляция поможет вам не стать причиной чьей-то болезни.

Не стоит воспринимать самоизоляцию как негатив. Сейчас она может стать вполне эффективным и действенным способом снизить число заболевших. Да, сидеть дома смогут далеко на все, надо ведь еще работать. Но тут тоже есть важные детали.

Правительство уже рекомендовало госорганам максимально отправить сотрудников на удаленку.

Если у вас есть возможность работать из дома, не пренебрегайте ею. К тому же важно помнить и о том, где и как вы проводите свое свободное время. Сидеть дома в четырех стенах, конечно, не лучший выход, но и ходить по тоям, свадьбам и ресторанам сейчас крайне опасно. Вполне можно выбрать вариант, при котором вы и отдохнуть сможете, и социальную дистанцию и режим изоляции не нарушите.

И помните, что главное — не паниковать. Нужно трезво оценивать ситуацию и понимать, что сейчас все мы несем ответственность не только за себя самих, но и за окружающих. Поэтому лучше посидеть лишний раз дома, но быть уверенными в том, что внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159050/
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