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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. В Минздраве рассказали о свободных местах в стационарах

В пресс-центре Минздрава назвали больницы, где есть свободные места для госпитализации больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным на 12.00, в Национальном центре фтизиатрии оставалось 4 места, в Железнодорожной больнице — 47, в Больнице кыргызско-турецкой дружбы — 2, в Республиканской инфекционной больнице 73 места, в ГКБ № 1 — 12, в Нацгоспитале пока свободных мест нет. «Центр экстренной медицины владеет ситуацией, поэтому легче госпитализировать больного по линии скорой помощи», — сообщили 24.kg в Минздраве.

На map.covid.kg указаны актуальные телефоны организаций здравоохранения по всей республике, по которым можно уточнить наличие свободных мест.

«Что касается ситуации в регионах, то, согласно плану развертывания коек, все работы ведутся в два этапа. На первом этапе задействуют все инфекционные отделения, которые изначально должны принимать пациентов, на втором этапе вводятся в действие отремонтированные отделения. Например, в Токмаке и Чолпон-Ате уже начали принимать пациентов. В Нарыне ситуация стабильная. Вчера на 90 коек там было всего 16 больных с коронавирусом и пневмонией. Рост заболеваемости идет в Ошской области», — отметили в ведомстве.

За последние сутки в Кыргызстане выявили 431 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169582/
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