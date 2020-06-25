Сдаймандат. Пользователи Facebook атаковали страницу Гульшат Асылбаевой

Более 4 тысяч комментариев с призывами сдать мандат или отозвать законопроект «О манипулировании информацией» получила накануне вечером депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева.
Парламентарий опубликовала длинный текст на своей странице в Facebook и попала под шквал критики от пользователей соцсети. Ее обвинили в очередном плагиате (она не указала источник публикации), а также в попытке протащить антинародный законопроект.
Сама депутат считает, что инициированный ею закон поможет бороться с фейками. «Мы не фейки, не отбирайте у нас право на свободу слова», — написали ей пользователи.
Вначале депутат пыталась модерировать обсуждение и часть комментариев удаляла. Однако после критики перестала это делать. На вопрос, почему она удаляет комментарии, Асылбаева ответила, что это сделала ее племянница.
Отметим, сегодня нардепы должны в режиме двух чтений рассмотреть законопроект Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.
Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.
Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».