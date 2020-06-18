Материалы по факту избиения Эмильбека Кимсанова переданы в прокуратуру

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток встретились с бывшим таможенником Эмильбеком Кимсановым. Отметим, с 11 июня он переведен в СИЗО-50.

Как сообщили 24.kg в НЦПП, руководство СИЗО-50 попыталось воспрепятствовать группе экспертов Наццентра, обыскали сумки и хотели запретить фотосъемку. «Это грубое нарушение. Этот факт будет отражен в материалах, которые мы передадим в прокуратуру», — отметили представители организации.

Эмильбек Кимсанов сообщил сотрудникам Наццентра, что его избивали сотрудники СИЗО-1 в штатском, а не сокамерники.

«Кимсанов также заявил, что не отказывался от своего адвоката. А отказ от помощи врачей он написал под давлением сотрудников СИЗО-1, хотя остро нуждался в ней. Заявление Эмильбека Кимсанова о пытках также будет направлено в органы прокуратуры», — сказали сотрудники НЦПП.

Эксперты добавили, что работники администрации Бишкекского следственного изолятора также ввели в заблуждение и. о. главы организации Динару Саякову, когда она 13 мая приехала, чтобы встретиться с Кимсановым. Ей заявили, что он сам не хочет ни с кем разговаривать. «Но Кимсанов даже не знал, что сотрудники НЦПП приходили с проверкой и хотели переговорить с ним», — подчеркнули в Наццентре.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.