20:02
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Материалы по факту избиения Эмильбека Кимсанова переданы в прокуратуру

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток встретились с бывшим таможенником Эмильбеком Кимсановым. Отметим, с 11 июня он переведен в СИЗО-50.

Как сообщили 24.kg в НЦПП, руководство СИЗО-50 попыталось воспрепятствовать группе экспертов Наццентра, обыскали сумки и хотели запретить фотосъемку. «Это грубое нарушение. Этот факт будет отражен в материалах, которые мы передадим в прокуратуру», — отметили представители организации.

Эмильбек Кимсанов сообщил сотрудникам Наццентра, что его избивали сотрудники СИЗО-1 в штатском, а не сокамерники.

«Кимсанов также заявил, что не отказывался от своего адвоката. А отказ от помощи врачей он написал под давлением сотрудников СИЗО-1, хотя остро нуждался в ней. Заявление Эмильбека Кимсанова о пытках также будет направлено в органы прокуратуры», — сказали сотрудники НЦПП.

Эксперты добавили, что работники администрации Бишкекского следственного изолятора также ввели в заблуждение и. о. главы организации Динару Саякову, когда она 13 мая приехала, чтобы встретиться с Кимсановым. Ей заявили, что он сам не хочет ни с кем разговаривать. «Но Кимсанов даже не знал, что сотрудники НЦПП приходили с проверкой и хотели переговорить с ним», — подчеркнули в Наццентре.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156568/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Жалобы на милицейские пытки продолжаются. Еще один факт изучают эксперты
Пакет на голову, иголки под ногти. Милиционеров обвиняют в пытке беременной
Эмильбек Кимсанов назвал виновными в его избиении сотрудников СИЗО-1
Родственникам для посещений колоний справки об отсутствии коронавируса не нужны
Видео избиения Эмильбека Кимсанова. По факту начали проверку
Эмильбек Кимсанов опровергает, что Назгуль Суюнбаева является его адвокатом
Правозащитники назвали поправки в уголовное законодательство опасными. Почему?
Семья погибшего от пыток получила 200 тысяч сомов. Милиционеры не наказаны
Даниэля Ажиева не будут переводить в общую камеру Бишкекского СИЗО-1
Подозреваемую в мошенничестве на 1,6 миллиона сомов водворили в СИЗО-1
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
18 июня, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:32
Парламент во втором чтении принял скандальный закон об НКО
19:26
Избирательный порог составит 7 процентов. Парламент принял решение
19:25
Продажа ГСМ. Как нефтебазы способствуют стихийной торговле бензина
19:18
МКП направила письмо президенту по поводу скандалов в профсоюзе