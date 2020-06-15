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Общество

Пострадавшей стороне по делу Азимжана Аскарова возместили моральный вред

Пострадавшая сторона по делу правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного к пожизненному заключению, получила в качестве возмещения морального вреда 175 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов.

Однако арест с дома семьи Азимжана Аскарова — единственного имущества, не сняли. Юрист направил жалобу в Комитет ООН по правам человека, пояснив, что суд поступил незаконно. Жилье не может быть предметом ареста. Конфисковано оно быть тоже не может, поскольку не отдано в залог, не является предметом преступления и не использовалось для совершения какого-либо противоправного деяния.

«По иску правозащитной организации «Бир Дуйно Кыргызстан» постановлением Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 5 сентября 2017 года арест с дома Азимжана Аскарова был снят. Но в 2019-м судебный исполнитель Октябрьского районного суда Бишкека вновь наложил арест. Верховный суд поддержал это решение, нарушив тем самым постановление Конституционной палаты от 23 декабря 2013 года. Это судейский произвол», — отметил Валерьян Вахитов.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.

Отметим, что 12 июня Административный суд Бишкека оставил без рассмотрения иск правозащитника к правительству. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155973/
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