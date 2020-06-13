09:30
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

Суд отказал в рассмотрении иска Азимжана Аскарова к правительству

Административный суд отказал в рассмотрении иска пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова к правительству Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, это беспрецедентное нарушение норм Гражданско-процессуального кодекса. «Изначально наше заявление приняли, 1 июня состоялось первое заседание, но 12 июня судья Чолпон Досмамбетова отказала нам в рассмотрении. Хотя мы представили все документы, привели аргументы, почему правительство обязано представить механизм исполнения рекомендаций Комитета ООН по правам человека и выплатить компенсацию Аскарову как жертве пыток и судебного произвола. Напомнили, что Комитет призвал власти Кыргызстана освободить правозащитника и при необходимости провести повторное расследование дела и возместить причиненный Азимжану Аскарову ущерб. Но ни одно из этих требований не выполнено», — отметил Валерьян Вахитов.

Он добавил, что адвокаты обжалуют решение.

Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155905/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат объяснил, что требует от правительства правозащитник Азимжан Аскаров
Иск Азимжана Аскарова к правительству рассмотрит Первомайский районный суд
CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова
Адвокат Азимжана Аскарова обратится в Комитет ООН по защите прав человека
Дело Азимжана Аскарова пересматривать не будут
Amnesty International начала акцию по освобождению Азимжана Аскарова
Стала известна дата суда по пересмотру уголовного дела Азимжана Аскарова
HRW призывает освободить Азимжана Аскарова на фоне ситуации с коронавирусом
Процесс по делу Азимжана Аскарова отложили на апрель
Дело Азимжана Аскарова. В зал не пускают журналистов и правозащитников
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
Россия восстанавливает авиасообщение со&nbsp;странами СНГ, в&nbsp;том числе с&nbsp;Кыргызстаном Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пяти сотрудников районных отделов образования выявили коронавирус В Бишкеке у пяти сотрудников районных отделов образования выявили коронавирус
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
13 июня, суббота
09:21
Суд отказал в рассмотрении иска Азимжана Аскарова к правительству Суд отказал в рассмотрении иска Азимжана Аскарова к пра...
09:01
ДТП с депутатом БГК. Суд назначил автотехническую экспертизу
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 13 июня 2000 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 июня, пятница
23:55
Новую функцию тестируют в мессенджере WhatsApp
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:41
На улице Миррахимова жители просят вывезти ветки
22:15
Если на Землю прилетят инопланетяне. Ученые спрогнозировали реакцию людей
22:02
Жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом