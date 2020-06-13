Суд отказал в рассмотрении иска Азимжана Аскарова к правительству

Административный суд отказал в рассмотрении иска пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова к правительству Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, это беспрецедентное нарушение норм Гражданско-процессуального кодекса. «Изначально наше заявление приняли, 1 июня состоялось первое заседание, но 12 июня судья Чолпон Досмамбетова отказала нам в рассмотрении. Хотя мы представили все документы, привели аргументы, почему правительство обязано представить механизм исполнения рекомендаций Комитета ООН по правам человека и выплатить компенсацию Аскарову как жертве пыток и судебного произвола. Напомнили, что Комитет призвал власти Кыргызстана освободить правозащитника и при необходимости провести повторное расследование дела и возместить причиненный Азимжану Аскарову ущерб. Но ни одно из этих требований не выполнено», — отметил Валерьян Вахитов.

Он добавил, что адвокаты обжалуют решение.

Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.