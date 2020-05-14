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Общество

Адвокат Азимжана Аскарова обратится в Комитет ООН по защите прав человека

Адвокат осужденного на пожизненное заключение правозащитника Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов обратится в Комитет ООН по правам человека. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По его словам, это необходимо, чтобы сохранить жилье семьи подзащитного. Дом Азимжана Аскарова арестован. Но по закону суд не имеет права накладывать бремя, если это единственное имущество. «К тому же мой подзащитный уже выплатил семье погибшего милиционера 175 тысяч сомов в качестве восполнения морального вреда. Мы хотим, чтобы комитет рассмотрел нашу жалобу. По иску «Бир Дуйно Кыргызстан» постановлением Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 5 сентября 2017 года арест с дома Азимжана Аскарова был снят. Но в 2019-м судебный исполнитель Октябрьского районного суда Бишкека вновь арестовал его», — отметил Валерьян Вахитов.

Юрист указывает на нарушение Конституции. «В решении Конституционной палаты Верховного суда КР от 23 декабря 2013 года установлен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание: это жилой дом, в котором должник и его семья постоянно проживают, при этом он не является предметом залога. Значит, не может быть отчужден. У Аскарова больше собственности нет — это первое. Второе — дом не заложен», — подчеркнул Валерьян Вахитов.

Напомним, накануне Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152797/
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14 мая, четверг
19:41
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