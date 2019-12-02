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Общество

Дело Азимжана Аскарова. Суд смягчил наказание по некоторым статьям

Сегодня в Верховном суде состоялось заседание, где рассмотрена кассационная жалоба адвоката пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Валерьяна Вахитова на определение Чуйского областного суда от 30 июля.

Напомним, решением суда было отказано в просьбе Азимжана Аскарова о пересмотре дела в связи с гуманизацией уголовного законодательства. Однако в этот раз ВС КР частично удовлетворил жалобу юриста и по отдельным эпизодам применена декриминализация. «В частности, снижен срок по статье «Массовые беспорядки», переквалифицирована статья «Убийство на межнациональной почве» на просто «Убийство». Постановление я получу на руки только завтра и смогу уже детально ответить по пунктам. Предварительно скажу, что пожизненный срок по основному делу остается. Поскольку рекомендации Комитета ООН по правам человека не были учтены», — сказал Валерьян Вахитов.

В связи с этим мой подзащитный хочет подать в суд на правительство за неисполнение обязательств по международным ратифицированным договорам.

Валерьян Вахитов

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
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