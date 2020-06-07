Продажа радиочастот. Экс-главу Госагентства связи оставили под стражей

Бишкекский городской суд оставил экс-главу Госкомсвязи Наталью Черногубову под стражей. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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Уточняется, что ранее адвокат обвиняемой подал апелляционную жалобу на решение об избранной ей мере пресечения.

«Определением судебной коллегии решение Первомайского районного суда Бишкека в виде заключения под стражу оставлено без изменений. Наталья Черногубова остается в СИЗО ГКНБ до 12 июля», — проинформировали в суде.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.