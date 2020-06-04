О необходимости рекультивации городской свалки в столице говорят не один год. Ее открыли более 40 лет назад, сейчас площадь достигает почти 45 гектаров. В 2019-м наконец-то заложили капсулу в строительство нового полигона. Что уже сделано и что предстоит, узнала корреспондент 24.kg, отправившись на свалку вместе с начальником отдела реализации проекта «Улучшение системы управления ТБО Бишкека» муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Адилетом Маматовым.

Минуло 10 лет

На городской свалке полным ходом идут работы по рекультивации и строительству нового полигона. Но мусоросортировочный завод до конца 2020 года, очевидно, не построят, хотя мэрия неоднократно называла именно эти сроки.

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Проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, но кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита.

На эти деньги столичные власти должны были приобрести спецтехнику, контейнеры, установить мусорные площадки, построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

Однако реализация проекта идет с пробуксовкой, выполнена только часть компонентов проекта.

Из городского бюджета уже заплатили более 178 тысяч евро за резервирование (неиспользование) средств кредита от Европейского банка реконструкции и развития.

Хотя в МП «Бишкекский санитарный полигон» утверждают, что если бы средства были освоены или переведены на счет казначейства, то процент был бы выше.

Не весь мусор учли

9 гектаров

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В мае 2019-го на месте строительства нового полигона наконец-то заложили капсулу. За год уже выкопали большой котлован площадью. Землей из него начали засыпать территорию старой свалки, где уже много лет не складируют новые отходы.

Как отмечают в Бишкекском санитарном полигоне, здесь микробиологические процессы уже закончились, поэтому необходимости в строительстве газоотводящей системы на этой территории нет.

Начальник отдела реализации проекта «Улучшение системы управления ТБО Бишкека» муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов отметил, что это подготовительные работы, потому что рабочий проект еще на стадии разработки.

«Изначально планировалось рекультивировать 30 гектаров . Именно такая площадь полигона указана в документах. Однако позднее выяснилось, что мусор складировался и за этой территорией, заняв еще примерно 14 гектаров . В заключении по проекту ГАООСиЛХ указало, что отходы необходимо либо перетащить, либо увеличить площадь рекультивации. Это обойдется, по предварительным подсчетам, примерно в 1,2 миллиона евро», — пояснил директор полигона.

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По его словам, таких средств в проекте не предусмотрено. Кроме того, необходимо высушить пруд инфильтрата — вывести воду на очистные сооружения, что тоже не предусмотрено документом. Он занимает 3 гектара, расположен в низине северо-восточной части свалки, в нем скапливается вода, которая просачивается через горы мусора.

«Подрядная организация обратилась во все очистные сооружения в Бишкеке и Чуйской области. Но ни одно не согласилось принять инфильтрат, сославшись на недостаток мощностей. Мы сейчас думаем использовать эту воду для тушения свалки. Готовим проект. А на этом месте сможем складировать мусор, пока не откроется новый полигон. А действующую сейчас площадь отдадим подрядчику для подготовки к рекультивации», — объяснил Адилет Маматов.

Здесь необходимо установить газосборочные установки, выкопать около 40 шурфов. Оборудование должно приехать из-за границы. Но из-за пандемии пока есть сложности с доставкой. Действующий полигон городские власти надеются полностью закрыть до конца года.

Как получилось, что при подготовке технико-экономического обоснования эти моменты не учли, в БСП ответить не могут.

Ссылаются на то, что документ разрабатывался в 2012-м и тогда, возможно, утвержденных границ свалки не существовало.

Завод к сроку не сдадут

Новый полигон, по примерным подсчетам, рассчитан на 10 лет. Ежегодно здесь планируют складировать 320 тысяч тонн отходов. Еще предстоит уложить на дно для гидроизоляции геомембрану, сейчас выбирают, какая подойдет лучше. Установят также систему водо- и газоотведения. Если с поставками проблем не возникнет, то завершить ячейку планируют уже к осени.

Планируется, что между действующим и новым полигонами будут административное здание и мусоросортировочный завод. Но если первое уже строится, то когда появится предприятие по сортировке мусора, чиновники ответить затрудняются.

Тендер на строительство завода мэрия объявила в апреле 2019 года.

«Конкурс состоит из двух этапов. Он проводится по правилам ЕБРР. Заявки подали пять компаний, по квалифицированным требованиям на второй этап прошли три: две — из Китая, одна — российская. Мы на каждого участника подготовили пакет документов, отправили в местный филиал ЕБРР, а он — в Лондон. В феврале получили разрешение на проведение второго этапа. В марте объявили конкурс среди трех участников, но в связи с пандемией ни один из них не пришел. Мы уже трижды продлевали срок с разрешения ЕБРР и тендерной комиссии. В последний раз — до 18 июня. Возможно, откликнутся. Потом все документы снова будут отправлены в ЕБРР», — сказал начальник МП «Бишкекский санитарный полигон» Талгат Уметалиев.

Кроме того, по словам руководителя, уже объявлены тендеры на создание биллинг-центра для муниципального предприятия «Тазалык» и системы GPS-мониторинга спецтехники по сбору и вывозу ТБО. Это последние компоненты большого проекта по улучшению системы управления твердыми бытовыми отходами.