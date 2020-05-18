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Общество

Цифровизация. В Бишкеке оптимизируют систему вывоза мусора

В Бишкеке оптимизируют систему вывоза мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» объявляет конкурс на приобретение спецсистем и оказание ряда услуг в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке».

Конкурс состоит из двух лотов. Первый — система биллинга для муниципального предприятия «Тазалык». Она включает в себя разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса, поставку и установку компьютерной техники, обучение работе с системой; полную сервисную поддержку в течение трех лет, после сдачи системы в эксплуатацию.

Второй — система GPS- мониторинга спецтехники по сбору и вывозу ТБО. В нее входит поставка и установка на спецтехнику по сбору и вывозу ТБО GPS/Глонасс/GSM телеметрических устройств (62 штуки), поставку и установку датчиков уровня топлива и зажигания (62 штуки), нанесение информации о контейнерных площадках на карту, включая все необходимые атрибуты, анализ маршрутов движения спецтехники и их оптимизация, настройку программного обеспечения, позволяющего осуществлять мониторинг работы спецтехники и обеспечение его хостинга на 5 лет и другие.

В мэрии добавили, что проект финансируется за счет средств Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), конкурс открыт для участия фирм со всего мира.

«Средства займа ЕБРР не будут использоваться для платежей физическим, юридическим лицам или импорта товаров, если это запрещено решением Совета Безопасности ООН», — отметили в мэрии.

Тендер будет проводиться посредством электронных закупок на портале ЕБРР (ЕСЕРР). Для этого фирмам нужно зарегистрироваться по ссылкам: первый лот, второй лот. После чего потенциальные участники могут получить доступ к документам и запросить разъяснения и дополнительную информацию.

За подробной информацией можно обращаться в МП «Бишкекский санитарный полигон» по номеру 0312661230 (Адилет Маматов), электронная почта: office312.bsw@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153124/
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