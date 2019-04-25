Мэрия объявила тендер на строительство мусоросортировочного завода

Мэрия Бишкека объявила тендер на строительство завода по сортировке твердых отходов и участка для компостирования зеленых отходов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, тендер пройдет в два этапа. На первом участник должен предоставить техническое предложение без каких-либо ссылок на цены и список отступлений от технических и коммерческих условий, изложенных в тендерной документации, или альтернативных технических решений с их обоснованием, если они не изменяют основных целей проекта.

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На втором этапе участник должен предоставить обновленное техническое предложение с учетом изменений, требуемых заказчиком, а также коммерческого предложения.

С условиями тендера и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте мэрии Бишкека.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. Однако, реализация проекта идет с пробуксовкой, а город уже заплатил более 135 тысяч евро штрафных санкций за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.