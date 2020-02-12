Комитет ООН рекомендует освободить фигуранта уголовного дела по ошским событиям

Комитет ООН по защите прав человека рекомендует правительству пересмотреть и освободить одного из фигурантов уголовного дела по ошским событиям 2010 года Фихриддина Аширова. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, Фихриддин Аширов признан виновным в соучастии в убийстве сотрудника милиции в Кара-Суйском районе Ошской области в июне 2010-го.

«Он содержится в колонии № 31 в селе Молдовановка. Изначально Кара-Суйский районный суд приговорил Аширова к пожизненному сроку. Позже Верховный суд отменил это решение и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы. Комитет ООН, куда мы обратились, признал факт грубого нарушения прав человека, а показания обвиняемого были получены под пытками. Однако рекомендации комитета наше правительство пока не исполнило», — рассказал Валерьян Вахитов.

Отметим, что осужденный на пожизненное заключение правозащитник Азимжан Аскаров уже подал в суд на кабинет министров за нарушение обязательств государства по международным договорам.