В Кыргызстане назначены административные судьи

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым действующих судей межрайонных судов перевели в административные. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В аппарате президента напомнили, что в Кыргызстане ликвидированы межрайонные суды. Вместо них теперь будут административные. Экономические дела теперь рассматриваются судьями районного масштаба.
Процесс преобразования совпал с истечением сроков полномочий большинства судей межрайонных судов.
Так, в Чуйской области административными судьям стали:
— Асанов Эрлан Джекшенбекович;
— Ахметова Айнура;
— Курманов Ашырбек Такишович;
— Осмонова Шааркул Келдибековна;
— Султаналиев Нурлан Туруспекович.
В Бишкеке:
— Алымкулов Айдарбек Бекишович;
— Абдыкадыров Куралбек Амантаевич.
— Досмамбетова Чолпон Монолдоровна;
— Эгембердиева Анар Раимжановна;
— Эшалиев Азис Маратович.
В Ошской области:
— Абдыкадырова Зарина Омаровна;
— Досалиев Акылбек Кубатбекович;
— Сарыбаев Бакыт Абдылдаевич;
В Джалал-Абадской области:
— Каипова Нурила Кочкоровна;
— Мажитов Бакытбек Омурзакович.
В Иссык-Кульской области:
— Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич;
— Тагаев Мелис Муктарович.
В Нарынской области:
— Чагалдакова Махабат Бекболотовна;
В Таласской области:
— Ибраимов Темирбек Маданбекович;
— Нартаев Нурман Канатбекович;
В Баткенской области:
— Жаманкулов Мелис Раимбердиевич;
— Туленбаев Таирбек Абдумаликович.