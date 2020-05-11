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Общество

Мэр грозит штрафами за отсутствие маски, но сам про нее забыл

Сегодня на очередном брифинге мэр Бишкека Азиз Суракматов озвучил, за что и сколько придется заплатить бишкекчанам за нарушение карантина. В том числе от 1 до 5 тысяч сомов придется отдать горожанам за отсутствие медицинской маски.

Однако сам градоначальник, озвучивая требования к жителям, забыл надеть маску.

— скриншот с записи брифинга, 11 мая 2020 года
Фото — скриншот с записи брифинга, 11 мая 2020 года . Мэр Азиз Суракматов

Это не первое появление Азиза Суракматова в период карантина без требуемой им же маски. Ранее вместе с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым он принял участие в открытии в Бишкеке памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву. Тогда столичный градоначальник не только не надел маску, но и не соблюдал социальную дистанцию. Глава государства, к слову, в общественных местах также появляется без средств индивидуальной защиты.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Президент Сооронбай Жээнбеков (слева) и мэр Бишкека Азиз Суракматов на открытии парка

Отметим, что простых горожан за отсутствие маски готовы штрафовать до 5 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152512/
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