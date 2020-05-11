15:50
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Штрафом за отсутствие масок пригрозил мэр Бишкека

В кодексах предусмотрен ряд статей за нарушение карантина и санитарных правил. Об этом на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, последние изменения и дополнения в законы были приняты 3 апреля 2020 года, санкции ужесточены и могут достигать от 1 тысячи до 180 тысяч сомов.

«Штрафы налагаются в зависимости от тяжести. Особое внимание будет уделяться нарушению санитарных норм — за неношение масок предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сомов», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что в условиях возобновления экономической деятельности всем субъектам, работающим на территории столицы, необходимо строго соблюдать санитарные правила: ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение санитарной дистанции в общественных местах не менее двух метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152470/
просмотров: 1994
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке разрешено пользоваться личным транспортом
В Бишкеке выявили 98 очагов заражения коронавирусной инфекцией
В мэрии Бишкека озвучили, кто сможет беспрепятственно проходить санитарные посты
На санитарно-карантинных постах при въезде в Бишкек будут измерять температуру
Местные и парламентские выборы. Почему их следует провести в один день
В Ат-Башинском районе Нарынской области запретили собрания и митинги
В Нарынской области заразился коронавирусом 31 медик
Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах
В больнице города Ош осталось трое больных коронавирусом
Карантин в Бишкеке. На въезде в город образовались километровые пробки
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
11 мая, понедельник
14:58
В Бишкеке разрешено пользоваться личным транспортом В Бишкеке разрешено пользоваться личным транспортом
14:49
Штрафом за отсутствие масок пригрозил мэр Бишкека
14:40
В Бишкеке выявили 98 очагов заражения коронавирусной инфекцией
14:38
В мэрии Бишкека озвучили, кто сможет беспрепятственно проходить санитарные посты
14:35
На санитарно-карантинных постах при въезде в Бишкек будут измерять температуру