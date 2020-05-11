Штрафом за отсутствие масок пригрозил мэр Бишкека

В кодексах предусмотрен ряд статей за нарушение карантина и санитарных правил. Об этом на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, последние изменения и дополнения в законы были приняты 3 апреля 2020 года, санкции ужесточены и могут достигать от 1 тысячи до 180 тысяч сомов.

«Штрафы налагаются в зависимости от тяжести. Особое внимание будет уделяться нарушению санитарных норм — за неношение масок предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сомов», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что в условиях возобновления экономической деятельности всем субъектам, работающим на территории столицы, необходимо строго соблюдать санитарные правила: ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение санитарной дистанции в общественных местах не менее двух метров.