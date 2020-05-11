За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина

В Бишкеке опредилили суммы штрафов за нарушение карантина и санитарных правил. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Азиз Суракматов.

Ранее он сообщал, что за неношение масок предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сомов.

Штрафы за нарушение карантина:

нарушение правопорядка в условиях ЧС — от 5 тысяч до 17 тысяч сомов;

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил, гигиенических нормативов — от 1 тысячи до 27 тысяч сомов (в зависимости от категории);

нарушение порядка, отказ выполнения решения или требования уполномоченного органа — от 3 тысяч до 13 тысяч сомов;

нарушения требований режима ЧС — от 15 тысяч до 60 тысяч сомов с ограничением свободы второй категории до одного года, привлечение к общественным работам до 60 часов;

несоблюдение карантина — от 30 тысяч до 60 тысяч сомов.

Напомним, что введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения закончился, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.