За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина

В Бишкеке опредилили суммы штрафов за нарушение карантина и санитарных правил. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Азиз Суракматов.
Ранее он сообщал, что за неношение масок предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сомов.
Штрафы за нарушение карантина:
- нарушение правопорядка в условиях ЧС — от 5 тысяч до 17 тысяч сомов;
- нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил, гигиенических нормативов — от 1 тысячи до 27 тысяч сомов (в зависимости от категории);
- нарушение порядка, отказ выполнения решения или требования уполномоченного органа — от 3 тысяч до 13 тысяч сомов;
- нарушения требований режима ЧС — от 15 тысяч до 60 тысяч сомов с ограничением свободы второй категории до одного года, привлечение к общественным работам до 60 часов;
- несоблюдение карантина — от 30 тысяч до 60 тысяч сомов.
Напомним, что введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения закончился, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.