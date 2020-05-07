Президент открыл памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии в Бишкеке памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Памятник открыт сегодня в новом парке, которому присвоено имя героя.

Фото пресс-службы президента

«Чолпонбай Тулебердиев — один из наших героев, который ценой своей жизни защитил Родину от захватчиков. Нашим святым долгом является сохранение памяти о великом подвиге наших отцов и дедов, таких как Чолпонбай Тулебердиев, и передать ее подрастающему поколению кыргызстанцев. Мы сегодня живем в мирное время. Этим мы обязаны нашим дорогим ветеранам, которые сегодня среди нас и тем героям, которые не вернулись с войны», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что День Победы является великим праздником, который удалось достичь очень большими потерями — в Советском Союзе в период войны погибли более 27 миллионов человек.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село и каждую семью в Кыргызстане. На войну из республики ушли 365 тысяч человек, треть из которых не вернулись домой. Свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены различными орденами и медалями.

Чолпонбай Тулебердиев вступил в ряды Красной Армии в 1941 году, будучи 19-летним юношей.