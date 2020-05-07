16:15
USD 78.86
EUR 85.18
RUB 1.07
Власть

Президент открыл памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии в Бишкеке памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Памятник открыт сегодня в новом парке, которому присвоено имя героя.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

«Чолпонбай Тулебердиев — один из наших героев, который ценой своей жизни защитил Родину от захватчиков. Нашим святым долгом является сохранение памяти о великом подвиге наших отцов и дедов, таких как Чолпонбай Тулебердиев, и передать ее подрастающему поколению кыргызстанцев. Мы сегодня живем в мирное время. Этим мы обязаны нашим дорогим ветеранам, которые сегодня среди нас и тем героям, которые не вернулись с войны», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что День Победы является великим праздником, который удалось достичь очень большими потерями — в Советском Союзе в период войны погибли более 27 миллионов человек.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село и каждую семью в Кыргызстане. На войну из республики ушли 365 тысяч человек, треть из которых не вернулись домой. Свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены различными орденами и медалями.

Чолпонбай Тулебердиев вступил в ряды Красной Армии в 1941 году, будучи 19-летним юношей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152126/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Пункты пропуска и контрабанда. О чем еще говорили главы Кыргызстана и Казахстана
В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования близким заведующей ЦСМ № 3
В Кыргызстане часть объектов сможет возобновить деятельность в условиях ЧП
Президент Кыргызстана обсудил со спикером и премьером антикризисные меры
В Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с больными коронавирусом
Более 5 тысяч милиционеров ежедневно дежурят на блокпостах в Кыргызстане
Президент рекомендовал упростить получение госгарантий в условиях ЧС и ЧП
О разработке долгосрочной экономической концепции напомнил президент
Президент потребовал оперативно устранять недостатки в системе здравоохранения
Популярные новости
Медиков обманули с&nbsp;компенсациями. В&nbsp;парламенте требуют отставки правительства Медиков обманули с компенсациями. В парламенте требуют отставки правительства
На&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины На границе с Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины
Главы Казахстана и&nbsp;Кыргызстана обсудили совместные меры по&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
В&nbsp;Бишкеке усилят контроль за&nbsp;соблюдением карантина В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина
Бизнес
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
Акция &laquo;Великая Победа&raquo;! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с&nbsp;9&nbsp;Мая Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая
7 мая, четверг
16:13
Эксперт из США: Ограничения в Кыргызстане замедлили распространение коронавируса Эксперт из США: Ограничения в Кыргызстане замедлили рас...
15:57
Президент открыл памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву
15:43
На борьбу с коронавирусом Кыргызстану выделят еще $1,38 миллиона
15:29
Водители более 30 фирм Кыргызстана бесплатно перевозят людей и грузы
15:09
Справка об отсутствии коронавируса не пропуск для въезда в Бишкек