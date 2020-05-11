09:44
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правозащитников пустят в СИЗО-1 при наличии справки об отсутствии коронавируса

Правозащитников будут пускать в СИЗО-1 только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

В ведомстве подчеркнули, что при себе сотрудники правозащитных организаций должны также иметь средства индивидуальной защиты — маски и резиновые перчатки. Эти же правила распространяются и на родственников подследственных. В ГСИН подчеркнули: в связи с отменой ЧП с 11 мая, вероятно, разрешат свидания.

Родные и близкие арестантов должны будут представить справку, что не заражены.

«Рассматривается дополнительно вопрос о тестировании содержащихся в следственном изоляторе. Работников закрытых учреждений уже проверяют на инфекцию», — подчеркнули в ГСИН.

В свою очередь глава Национального центра по предупреждению пыток Динара Саякова заявила 24.kg, что НЦПП подготовил обращение об изменении санкции на домашний арест или подписку о невыезде содержащихся в СИЗО женщин, больных сахарным диабетом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и людей с ОВЗ. Требование правозащитников касается также и тех, кто находится в ИК. 

Отметим, ранее на брифинге заместитель главы Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что зараженная сотрудница администрации СИЗО-1 контактировала с 10 людьми и еще три контактных лица из семьи. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152407/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники не могут определиться, как пускать людей на работу в Бишкек
Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса
Режим ЧП снят. Подробнее о том, что не смог объяснить штаб
Большинство читателей 24.kg соблюдают режим самоизоляции
Не допустим второй волны. Мэр Бишкека о справках, блокпостах и транспорте
Ифтары и другие собрания под запретом. Организаторы будут оштрафованы
Выданные ранее комендатурой пропуска завтра станут недействительными
В Бишкеке снова установят блокпосты
Кому разрешили работать с 11 мая. Озвучен обновленный список
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
11 мая, понедельник
09:35
Чиновники не могут определиться, как пускать людей на работу в Бишкек Чиновники не могут определиться, как пускать людей на р...
09:21
Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
08:49
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса
08:45
Правозащитников пустят в СИЗО-1 при наличии справки об отсутствии коронавируса
08:22
В Караколе мужчина жестоко избил жену. Правозащитники добились регистрации дела
10 мая, воскресенье
22:15
В Бишкеке загорелась машина
21:43
Раненный на границе пограничник переведен в реанимацию Нацгоспиталя
21:30
В Бишкеке строят велодорожки и увеличивают зеленые зоны
21:03
Режим ЧП снят. Подробнее о том, что не смог объяснить штаб