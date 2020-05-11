Правозащитников пустят в СИЗО-1 при наличии справки об отсутствии коронавируса

Правозащитников будут пускать в СИЗО-1 только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

В ведомстве подчеркнули, что при себе сотрудники правозащитных организаций должны также иметь средства индивидуальной защиты — маски и резиновые перчатки. Эти же правила распространяются и на родственников подследственных. В ГСИН подчеркнули: в связи с отменой ЧП с 11 мая, вероятно, разрешат свидания.

Родные и близкие арестантов должны будут представить справку, что не заражены.

«Рассматривается дополнительно вопрос о тестировании содержащихся в следственном изоляторе. Работников закрытых учреждений уже проверяют на инфекцию», — подчеркнули в ГСИН.

В свою очередь глава Национального центра по предупреждению пыток Динара Саякова заявила 24.kg, что НЦПП подготовил обращение об изменении санкции на домашний арест или подписку о невыезде содержащихся в СИЗО женщин, больных сахарным диабетом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и людей с ОВЗ. Требование правозащитников касается также и тех, кто находится в ИК.

Отметим, ранее на брифинге заместитель главы Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что зараженная сотрудница администрации СИЗО-1 контактировала с 10 людьми и еще три контактных лица из семьи.