15:12
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Зараженная коронавирусом сотрудница СИЗО-1 контактировала с 13 людьми

Источник заражения коронавирусом сотрудницы СИЗО-1 не найден. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме
Глава ГСИН рассказал о сотруднице, у которой подозревают коронавирус

По его словам, медики проводят эпидемиологическое расследование.

«Установлено, что зараженная контактировала с 10 людьми, и еще три контактных лица из семьи. На сегодняшний день все контактные лица обследованы. Проводятся противоэпидемиологические и профилактические мероприятия», — сообщил Нурболот Усенбаев.

Напомним, ранее Минздрав сообщил, что сотрудница канцелярии СИЗО-1 заболела коронавирусом. Однако глава ГСИН Мелис Турганбаев опроверг эту информацию. По его словам, несколько тестов показали отрицательный результат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152315/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
В Минздраве рассказали о медиках двух ЦСМ, зараженных коронавирусом
Главе ЦСМ № 17 угрожает бывший сотрудник милиции
Минобраз предлагает разрешить выпускникам вузов и ПТУ сдать госэкзамены онлайн
Предвыборная агитация партий в период режима ЧС запрещена
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились еще пять медработников
В Кыргызстане зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще восемь человек
У троих, из числа прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев, выявлен коронавирус
Число зараженных коронавирусом достигло почти 4 миллионов человек
Медики пожаловались депутату. Ни выплат, ни средств индивидуальной защиты
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
9 мая, суббота
15:11
75 лет Победе. В городе Ош осталось шесть ветеранов 75 лет Победе. В городе Ош осталось шесть ветеранов
14:51
В Минздраве рассказали о медиках двух ЦСМ, зараженных коронавирусом
14:43
Продуктовый набор и оркестр под окнами. Как Генштаб поздравил ветеранов
14:37
Зараженная коронавирусом сотрудница СИЗО-1 контактировала с 13 людьми
14:22
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер