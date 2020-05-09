Зараженная коронавирусом сотрудница СИЗО-1 контактировала с 13 людьми

Источник заражения коронавирусом сотрудницы СИЗО-1 не найден. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, медики проводят эпидемиологическое расследование.

«Установлено, что зараженная контактировала с 10 людьми, и еще три контактных лица из семьи. На сегодняшний день все контактные лица обследованы. Проводятся противоэпидемиологические и профилактические мероприятия», — сообщил Нурболот Усенбаев.

Напомним, ранее Минздрав сообщил, что сотрудница канцелярии СИЗО-1 заболела коронавирусом. Однако глава ГСИН Мелис Турганбаев опроверг эту информацию. По его словам, несколько тестов показали отрицательный результат.