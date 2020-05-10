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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП заканчивается сегодня ночью. Комендантский час отменят

«Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 00.00 заканчивается, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать», — об этом сказал премьер-министр на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ограничения по въезду с одной области в другую остаются в силе, контроль будет усилен. Вместе с этим в городах Бишкеке и Оше, в Ат-Башинском районе Нарынской области и сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин.

«Складывающаяся ситуация с распространением мировой пандемии коронавируса требует от каждого гражданина особой ответственности за свое здоровье и жизнь. Только благодаря неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических правил и правил самодистанцирования мы сможем побороть эту инфекцию», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр выразил уверенность, что соотечественники с пониманием и ответственностью отнесутся к введенным ограничениям.

Согласно законодательству, решение по введению или снятию карантина согласно предложению специальных противоэпидемиологических и противоэпизоотических комиссий имеют право принять правительство, полномочные представители правительства в областях, главы государственных районных администраций, мэры, руководители организаций и предприятий вне зависимости от формы собственности. В этой части премьер-министр поручил местным органам власти активизировать работу данных спецкомиссий.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных районах по предложению комиссий будут приняты меры по введению карантинного режима», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, принято постановление кабмина, которым утвержден порядок введения карантинных мер и дальнейшая деятельность в этом направлении. Согласно документу, в случае сложной эпидемиологической ситуации в очагах инфекции устанавливаются посты, работают патрульные службы.

Премьер-министр призвал кыргызстанцев к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, самодистанцированию во благо своего здоровья и здоровья своих близких.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152376/
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