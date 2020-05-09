В Кыргызстане на коронавирус начали проверять сотрудников закрытых учреждений посредством экспресс-тесов. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, проверили всех сотрудников СИЗО-1 и ИК № 47. На очереди другие колонии. Пока ни у кого COVID-19 не выявлен. В ГСИН продолжают отрицать, что одна из работниц администрации следственного изолятора инфицирована.

«ПЦР-анализ у нее и у членов ее семьи отрицательный. Почему в Минздраве дают противоположную информацию, непонятно», — недоумевают в ГСИН.

Отметим, сегодня на брифинге заместитель главы Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что зараженная контактировала с 10 людьми и еще три контактных лица из семьи.

В ГСИН добавили: контингент, содержащийся в ИК и следственных изоляторах, не тестируют. Для этого нет возможностей.