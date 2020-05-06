Экспресс-тесты от семьи Матраимовых. ВОЗ не рекомендует их использовать

Информация о том, что экспресс-тесты, которые передал фонд семьи Матраимовых «Исмаил Ата» Минздраву, рекомендованы к использованию Всемирной организацией здравоохранения, не соответствует действительности. Об этом сообщает сайт ПолитКлиника.

Ранее сайт отмечал, что эти тесты не могут выявить COVID-19. Он показывает положительный результат и при выявлении любого другого вируса. А для того, чтобы получить однозначный ответ, необходимо дополнительно сдать ПЦР-анализ.

После публикации материала фонд «Исмаил Ата» обратился в редакцию с письмом, в котором сообщил, что материал наносит урон его репутации. В письме также было сказано, что у переданных тестов имеются соответствующие сертификаты, а представитель Минздрава подробно о них сообщал.

Позже представители фонда направили в редакцию копию письма Минздрава с просьбой разместить указанную в нем информацию на сайте.

«Представленные вами экспресс-тесты китайского производства LEPU Technology Sars-Cov-2 5-го поколения одобрены Всемирной организацией здравоохранения в отчете от 12 января 2020 года», — пишет в этом письме статс-секретарь Минздрава Калысбек Шадыханов.

Однако на сайте ВОЗ не удалось найти ни отчета на указанную Министерством здравоохранения Кыргызстана дату, ни рекомендаций каких-либо экспресс-тестов.

Руководитель офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова сказала журналистам, что организация не рекомендует эти тесты. «Официально заявляем, что ВОЗ не рекомендует использовать эти тесты. Более того, ВОЗ никогда не ассоциирует свои рекомендации с брендовыми названиями медицинской продукции», — сказала она.