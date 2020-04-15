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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Омбудсмен: Медики в Кыргызстане боятся открыто говорить о проблемах

Омбудсмен Токон Мамытов, отвечая на вопросы 24.kg, отметил, что ситуация с врачами находится под контролем аппарата акыйкатчи.

Он рассказал, что ему известен случай с врачом Бектуром Апышевым, который заявил в Twitter, что медикам не выдают средства индивидуальной защиты. Через пару дней он удалил аккаунт. Еще через два дня его заставили публично просить прощения за якобы недостоверную информацию.

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По словам Токона Мамытова, сотрудники аппарата непосредственно встречались с врачами, которых также, как и Апышева, заставляли извиняться. По его словам, создана спецгруппа сотрудников, которая без огласки проводит работу, чтобы задокументировать и информировать республиканский штаб и правительство о нарушениях прав врачей.

Когда идет приватный разговор, большинство врачей отмечает те или иные недостатки, но когда просим уточнить детали, многие медики уклоняются от дальнейших контактов и на последующие попытки отвечают: «вроде бы так было, но сам не видел или показалось.

Токон Мамытов

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом, 98 из них  медицинские работники. Отметим, в стране заболеваемость врачей COVID-19  одна из самых высоких в мире. Уже зараженные медики открыто говорят о том, что их никто не поддерживает или вовсе пытаются выставить виноватыми в заражении
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150189/
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