Омбудсмен: Медики в Кыргызстане боятся открыто говорить о проблемах

Омбудсмен Токон Мамытов, отвечая на вопросы 24.kg, отметил, что ситуация с врачами находится под контролем аппарата акыйкатчи.

Он рассказал, что ему известен случай с врачом Бектуром Апышевым, который заявил в Twitter, что медикам не выдают средства индивидуальной защиты. Через пару дней он удалил аккаунт. Еще через два дня его заставили публично просить прощения за якобы недостоверную информацию.

Читайте по теме Кто нас будет лечить? Медики в Кыргызстане массово заражаются коронавирусом

По словам Токона Мамытова, сотрудники аппарата непосредственно встречались с врачами, которых также, как и Апышева, заставляли извиняться. По его словам, создана спецгруппа сотрудников, которая без огласки проводит работу, чтобы задокументировать и информировать республиканский штаб и правительство о нарушениях прав врачей.

Когда идет приватный разговор, большинство врачей отмечает те или иные недостатки, но когда просим уточнить детали, многие медики уклоняются от дальнейших контактов и на последующие попытки отвечают: «вроде бы так было, но сам не видел или показалось. Токон Мамытов

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом, 98 из них — медицинские работники. Отметим, в стране заболеваемость врачей COVID-19 — одна из самых высоких в мире. Уже зараженные медики открыто говорят о том, что их никто не поддерживает или вовсе пытаются выставить виноватыми в заражении.