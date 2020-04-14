Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал

О стигме и дискриминации в интервью советнику министра здравоохранения Елене Баялиновой на условиях анонимности рассказала врач, заболевшая коронавирусом.

Врач призналась, что оказалась в полной растерянности, когда у нее подтвердился ПЦР-анализ на коронавирус.

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«Вирус, к сожалению, не спрашивает, кто ты и откуда, и вносит коррективы в твою жизнь, не оставляя права выбора. Быстро собрала вещи и была госпитализирована в отдельный бокс Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке. Здесь я уже четыре дня, чувствую себя удовлетворительно, принимаю лекарства и витамины», — отметила она.

По ее словам, медицинский персонал относится доброжелательно.

«И никакой дискриминации, чего не скажешь об отношении ко мне некоторых медицинских чиновников и коллег, которые, как узнали о моем диагнозе, сразу стали звонить и гневно отчитывать, мол, как я могла вообще себе это позволить, представляя угрозу для окружающих», — призналась она.

Врач недоумевает, откуда коллеги могли узнать о результатах анализа, если он проводился конфиденциально?

«Кстати говоря, ни один из чиновников, с кем мы в последнее время работали, не позвонил мне и не поинтересовался, как я себя чувствую», — добавила она.

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«В первый день часто плакала, потому что было больно и обидно. Почему именно я? Пришлось на себе испытать стигму и дискриминацию, с которой почти всегда сталкиваются больные туберкулезом или с ВИЧ. И это пострашнее самой болезни. Вправду говорят, что коронавирус вскрыл все наши тайные пороки и продолжает проверять людей на прочность и настоящие качества», — отметила она.

Врач признается, что старается не проводить время впустую, делает зарядку, читает новости, созванивается с семьей.

«Сейчас не жду и не думаю о благодарности или о какой-то материальной компенсации, все мои мысли о том, чтобы поскорее без осложнений выздороветь. Медицинским коллегам, которые сейчас на больничной койке или по-прежнему на своем боевом посту, желаю не падать духом и ни о чем не жалеть, ведь мы просто выполняли свою работу и свой профессиональный и гражданский долг перед людьми. А разве этого мало?» — отметила врач.

На сегодня в стране 430 случаев заражения коронавирусом. В том числе 79 медиков.