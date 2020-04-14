16:17
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал

О стигме и дискриминации в интервью советнику министра здравоохранения Елене Баялиновой на условиях анонимности рассказала врач, заболевшая коронавирусом.

Врач призналась, что оказалась в полной растерянности, когда у нее подтвердился ПЦР-анализ на коронавирус.

Читайте по теме
Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом

«Вирус, к сожалению, не спрашивает, кто ты и откуда, и вносит коррективы в твою жизнь, не оставляя права выбора. Быстро собрала вещи и была госпитализирована в отдельный бокс Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке. Здесь я уже четыре дня, чувствую себя удовлетворительно, принимаю лекарства и витамины», — отметила она.

По ее словам, медицинский персонал относится доброжелательно.

«И никакой дискриминации, чего не скажешь об отношении ко мне некоторых медицинских чиновников и коллег, которые, как узнали о моем диагнозе, сразу стали звонить и гневно отчитывать, мол, как я могла вообще себе это позволить, представляя угрозу для окружающих», — призналась она.

Врач недоумевает, откуда коллеги могли узнать о результатах анализа, если он проводился конфиденциально?

«Кстати говоря, ни один из чиновников, с кем мы в последнее время работали, не позвонил мне и не поинтересовался, как я себя чувствую», — добавила она.

Читайте по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Заболеваемость медиков — одна из самых высоких в мире

«В первый день часто плакала, потому что было больно и обидно. Почему именно я? Пришлось на себе испытать стигму и дискриминацию, с которой почти всегда сталкиваются больные туберкулезом или с ВИЧ. И это пострашнее самой болезни. Вправду говорят, что коронавирус вскрыл все наши тайные пороки и продолжает проверять людей на прочность и настоящие качества», — отметила она.

Врач признается, что старается не проводить время впустую, делает зарядку, читает новости, созванивается с семьей.

«Сейчас не жду и не думаю о благодарности или о какой-то материальной компенсации, все мои мысли о том, чтобы поскорее без осложнений выздороветь. Медицинским коллегам, которые сейчас на больничной койке или по-прежнему на своем боевом посту, желаю не падать духом и ни о чем не жалеть, ведь мы просто выполняли свою работу и свой профессиональный и гражданский долг перед людьми. А разве этого мало?» — отметила врач.

На сегодня в стране 430 случаев заражения коронавирусом. В том числе 79 медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150082/
просмотров: 3014
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
Коронавирус в Кыргызстане. В реанимации остаются три медицинских работника
Скандал девушки с патрулем: такие публикации сотрудниками милиции незаконны
В Минздраве выявлен сотрудник, зараженный коронавирусом
Режим ЧП в Кыргызстане. Журналистам все-таки обещают выдать аккредитацию
Мерзнут и нет СИЗ. Депутаты просят обратить внимание на дежурных на блокпостах
Правительство обещает не допустить провокаций с целью дестабилизации ситуации
Коронавирус в Кыргызстане. Заболеваемость медиков — одна из самых высоких в мире
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем здоровье Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье
14 апреля, вторник
16:16
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев,...
16:01
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
15:52
Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
15:34
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
15:31
Производители просят у правительства разрешение на экспорт защитных масок