Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом

На сегодня в Кыргызстане заражены 39 медиков. Из них в Бишкеке — 8, Джалал-Абадской области — 8, Баткенской — 1, Чуйской области − 1. Больше всего зараженных в Ошской области — 21.
Чиновники правительства поспешили возложить вину на самих медиков. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заявил, что коллег заразила врач той же больницы. Женщина якобы посетила дом соседа, вернувшегося из малого паломничества.
Врачом, о которой на всю страну рассказал вице-премьер, оказалась Тамила Нуркамилова. Она и ее коллеги возмущены такой подачей информации из уст высокопоставленного представителя правительства. В тот же день они опровергли слова вице-премьера.
Медики заявили, что произошло внутрибольничное заражение из-за халатности руководства, которое не смогло своевременно организовать безопасность персонала больницы.
Одна из врачей-инфекционистов с 10-летним стажем, тоже заразившаяся коронавирусом, на условиях анонимности рассказала 24.kg о состоянии своих коллег и о том, как их лечат.
— Сколько сотрудников больницы заражены и в каком они сейчас состоянии?
— Сотрудники городской инфекционной больницы, все они работают в шести отделениях стационара, с положительным диагнозом на коронавирусную инфекцию размещены в клинике «Кардио Азия». Из них девять врачей, семь медсестер и две санитарки.
Состояние у них разное, но у большинства удовлетворительное.
Двое врачей — Тамила Нуркамилова и Гулумкан Аматова — сейчас находятся в реанимации.
Со вчерашнего дня у них ухудшилось здоровье.
У меня самой из симптомов болезни наблюдается сухой кашель, температура периодически поднимается, но в целом стабильно.
Я лично не видела результат своего анализа, мне лишь сказали, что он у меня положительный.
— Как проходит ваше лечение?
— Мы находимся в здании частной клиники. Но условия ужасные. Сначала тут даже не было так называемых «чистой» и «грязной» зон, везде была антисанитария. После наших требований сегодня чуть улучшили условия.
О каком лечении можно говорить, когда нет элементарных препаратов. Нашим врачам пришлось попросить родных купить препараты самим в аптеке и передать нам.
Когда мы звонили главному врачу нашей больницы, он направил нас к своему заместителю, а тот еще к кому-то. Говорили, что тендер на закупку необходимых лекарства еще не прошел.
Только сегодня вот дали нам перчатки. Но с таким пренебрежением, как будто делают одолжение.
Нас больше всего не коронавирус, а вот такое отношение, клевета в наш адрес убивают.
Обещали направить к нам группу терапевтов. Но отправили наших коллег, которые по протоколу должны лежать в обсервации и ждать результаты анализов на коронавирусную инфекцию, так как они входят в круг контактов. Мы тут их оберегаем, не пускаем в грязную зону.
— Все-таки от кого и когда вы заразились, как вы думаете?
— Мы заразились от наших врачей, которые контактировали с людьми из обсервации. В частности, туда ездила Тамила Нуркамилова и двое медсестер. Медсестры брали анализ, врач заполняла анкету.
Хочу подчеркнуть, Тамила Нуркамилова — опытный врач. Она сразу же сообщила главному врачу Кайрату Маккамбаевичу (Кайрат Абжалов. — Прим. 24.kg), что в здании нет разделения между «чистой» и «грязной» зонами, что недопустимо. Понимаете, то есть медики и пациенты заходили и выходили из одной двери. Врач отказалась зайти и отказалась пускать медсестер. Но главврач отругал ее и ей пришлось войти.
Только позже Тамила Нуркамилова добилась, чтобы ее поместили в обсервацию, хотя по правилам медики должны были быть сразу изолированы.
Мы тоже потребовали взять нас на карантин, но наш главный врач на повышенных тонах попросил нас не учить его. А медикам приказал продолжить работу.
Тамила еще ходила и просила дать ей экспресс-тест.
— То есть персонал больницы не лечил больных с коронавирусной инфекцией? Был только контакт Тамилы Нуркамиловой с больным?
— Нет, не лечил. В больнице нет никаких зараженных. У нас все произошло из-за халатности нашего руководства. Теперь не только мы, но и наши семьи в стрессовом состоянии и находятся в обсервации. Если бы вы видели состояние моих коллег, которые переживают за своих внуков, детей, у них беременные снохи под подозрением. Мне не так плохо, я еще два месяца назад своих детей отправила в село.
Да не нужны нам эти 200 тысяч сомов, нам важнее наше здоровье. Пусть нам хотя бы создадут человеческие условия для работы и лечения.