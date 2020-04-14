Данные последних дней неутешительны. Все больше медицинских работников в Кыргызстане заражено коронавирусом. С каждым днем цифра растет.

Болеет каждый пятый медик

Официально о первых случаях заражения врачей коронавирусом стало известно только в начале апреля. Дальше фактов регистрации заболевания среди медицинских сотрудников становилось все больше. Дошло до того, что пришлось закрывать инфекционное отделение детской городской больницы Оша.

Подтвердилось заражение коронавирусом у всех работников учреждения.

На сегодня в стране 430 случаев заражения коронавирусом. В том числе больны 79 медиков, 3 из них в тяжелом состоянии. Получается, на сегодня 19 процентов всех больных коронавирусом — врачи.

Больше всего зараженных медиков в Ошской области и Бишкеке. Если посмотреть соотношение медиков к общему числу больных, то получается, что самая сложная ситуация в Баткенской области. В этом регионе медики составляют 40 процентов от всех заразившихся коронавирусом.

А как в мире

В борьбе с коронавирусом в группе риска находятся в первую очередь именно медики. Доктора, медсестры и персонал больниц — самая подверженная заражению группа. Не спасают даже защитные костюмы и маски. Страшно и то, что болезнь у них тоже протекает в тяжелой форме.

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Медики находятся в непосредственной близости к инфицированным и подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах. А если у них еще и нет необходимой защиты, то ситуация может быть страшной. Если сравнить данные по случаям заражения коронавирусом среди медиков с общим числом зараженных, то ситуация в республике выглядит пугающей.

Полной и объективной статистики по числу заражения медиков коронавирусом в мире на сегодня нет.

Поэтому мы собрали сведения из открытых источников, чтобы понять, насколько ситуация в Кыргызстане действительно опасна. Выводы неутешительны. Больше показатель только в Казахстане, где среди всех зараженных 19 процентов составляют медики.

«Наверное, многих беспокоит, что заболевают медработники. Но нужно сказать, что, согласно последней информации ВОЗ, в мире заболели более 22 тысяч медицинских сотрудников, из них более 15 тысяч — в Италии. У нас заболели 79 человек. Я не могу в чем-то обвинять коллег. Они вынуждены работать днем и ночью не покладая рук, чтобы помочь людям», — заявил накануне заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Радоваться тому, что в нашей стране счет больных коронавирусом медиков не идет на тысячи, не стоит. Даже если брать в расчет данные чиновников. Если сравнить эти цифры с общим числом зараженных, выходит, что в мире больны чуть более 1 процента медиков, а в Италии — 9,4 процента. И эти цифры в разы меньше, чем данные по Кыргызстану.

Защищать врачей некому

Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова считает, что врачи в республике просто не были готовы к вспышке коронавируса. Правительство не обеспечило их всем необходимым, хотя парламент одобрил выделение 30 миллионов сомов на борьбу с коронавирусом.

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«Момент упустили. В том, что медиков не защитили от заражения, виноват штаб, который непосредственно каждый вечер заседал и, я думаю, не сделал самого элементарного. По поводу защиты для медицинских работников мы поднимали вопрос на комитете. Нам отвечали, что все нормально, все предусмотрено, головой ручаются. Говорили, что все готово. Оказалось, все не так. Это преступная халатность», — возмущена нардеп.

Согласна с ней и эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова. Она прогнозирует, что заболеваемость медиков коронавирусом будет увеличиваться.

Когда мы кричали, что нет средств индивидуальной защиты, что люди молчат, боятся, — это была реальность. Бермет Барыктабасова

Она отмечает, что первыми «сошли с дистанции» эпидемиологи. Это говорит о том, что эффективность исполнения карантинных и противоэпидемиологических мер крайне низкая. То, что называют карантином, обсервацией, ими на самом деле не являются.

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«Понятно, что где-то мы упускаем вирус. В Ноокате медики заболели потому, что их чуть ли не принудительно посылали в обсервации, но не провели инструктажа. Мы не успеваем за вирусом», — заключила эксперт.

Сделали ли выводы чиновники? На словах — да. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов извинился перед врачом, которую обвинил в заражении коллег. Штаб наконец-то озвучил данные по количеству спецсредств защиты для врачей. Общественность вновь убеждали, что у медсотрудников есть все необходимое. А по факту врачи Лейлека набрались смелости и открыто попросили обеспечить их средствами защиты. Ведь из всего необходимого у них были только халаты.

Если так продолжится и дальше, то лечить больных в Кыргызстане будет просто некому.