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Общество

Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными

Омбудсмен Токон Мамытов сегодня на онлайн-пресс-конференции прокомментировал ситуацию со скандальным видео, на котором девушка оскорбляет милицейский патруль.

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Отметим, в сеть видео выложили сотрудники милиции. Девушку арестовали на 15 суток за хулиганство.

Токон Мамытов отметил, что не хочет оправдывать девушку, но уверен — сотрудники милиции поступили неправильно, выложив ролик в интернет. «Это не делает им чести. Она одна, их четверо. Здесь нужно было с ней психологическую работу провести, почему у нее такая реакция. Но вместо того, чтобы разбираться, опубликовали видео», — сказал акыйкатчи.

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Он добавил, что в аппарат омбудсмена часто поступают сигналы, что людей вынуждают извиняться публично, но при попытке связаться с ними, люди категорически отказываются идти на контакт и уточнять детали. «Правительство нуждается в объективной информации, поэтому используйте каналы института омбудсмена», — призвал Токон Мамытов.

Он также попросил звонить на короткий номер 115 в случае семейного насилия. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150186/
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