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Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Девушка скандалила при проверке, оскорбляя патруль

В социальных сетях появилось видео скандала с милиционерами, патрулирующими улицы Бишкека.

На кадрах девушка выразилась нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов. Она также выкрикивала оскорбительные высказывания в адрес кыргызов и представителей власти.

Работник милиции объясняет девушке, что во время режима ЧП граждан могут остановить, проверить удостоверение личности и маршрутный лист.

Однако героине видео не понравилось, что один из стражей порядка обратился к ней на кыргызском языке. 

Отметим, что в столице с 25 марта введен режим чрезвычайного положения. Согласно приказу коменданта, все граждане при выходе из дома должны иметь при себе маршрутный лист. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150022/
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