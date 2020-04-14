Режим ЧП в Бишкеке. Девушка скандалила при проверке, оскорбляя патруль

В социальных сетях появилось видео скандала с милиционерами, патрулирующими улицы Бишкека.

На кадрах девушка выразилась нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов. Она также выкрикивала оскорбительные высказывания в адрес кыргызов и представителей власти.

Работник милиции объясняет девушке, что во время режима ЧП граждан могут остановить, проверить удостоверение личности и маршрутный лист.

Однако героине видео не понравилось, что один из стражей порядка обратился к ней на кыргызском языке.

Отметим, что в столице с 25 марта введен режим чрезвычайного положения. Согласно приказу коменданта, все граждане при выходе из дома должны иметь при себе маршрутный лист.