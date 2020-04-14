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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток

В Бишкеке девушку, поскандалившую с милиционерами, водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре.

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Уточняется, что скандал произошел 11 апреля. Сотрудники УВД Октябрьского района на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова остановили девушку для проведения разъяснительной беседы, так как на ее лице отсутствовала медицинская маска. Однако гражданка стала выражаться нецензурной бранью, не подчинилась законным требованиям милиционера, стала вести себя агрессивно.

«Девушка оказала сопротивление, применила физическую силу в отношении работника милиции. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Задержанной является 23-летняя К.К. Октябрьский районный суд в отношении нее избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком 15 суток», — добавили в комендатуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150053/
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