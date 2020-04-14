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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Оскорбление патруля. Юрист считает, что милиция сама спровоцировала девушку

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что милиционеры, выложив в Сеть видео с девушкой, которая оскорбляет патруль, устроили шоу и нарушили ее гражданские права. Об этом она заявила 24.kg.

По словам юриста, в законе не прописано, что сотрудники правоохранительных органов должны в качестве общественного порицания распространять такие видеоматериалы в социальных сетях.

«Они могут снимать для внутреннего пользования, но не выкладывать в Сеть. Зачем устраивать из этого шоу? Это абсолютно неправильно и непрофессионально. Чего они хотели добиться таким образом? Извинений? Ну извинится она, дальше что? Она начнет уважать милицию? Нет. Зайдите на сайт ГКНБ, он пестрит видео с извинениями. С какой целью это делается, не понимаю. Унизить в ответ — это, получается, норма поведения для работников милиции», — сказала она.

Если милиционеры думают, что, публикуя такие ролики, они занимаются профилактикой, то это заблуждение. Они только еще больше вызывают агрессию. На видео с девушкой понятно, что со стороны сотрудников правоохранительных органов была явная провокация.

Клара Сооронкулова

Она добавила, что нельзя заткнуть рот тем, кому нечего есть, и напомнила игры со статьей 313 Уголовного кодекса КР, где прописано наказание за унижение национального достоинства и которую сейчас активно используют правоохранители, чтобы заставить замолчать.

«Получается, что так можно любого гражданина остановить, спровоцировать, потом выложить видео, а потом требовать извинений. Это совершенно неверный подход. Кстати, где у нас нормативно-правовой акт, который предписывает, что люди должны предъявлять документы, маршрутные листы, ходить в масках? Да, это распоряжение комендатуры, но где это письменно закреплено, где опубликовано? Подобные указания не могут носить устный характер. Получается, что комендатура сама не соблюдает требования закона», — подчеркнула юрист.

Отметим, что в столице с 25 марта введен режим чрезвычайного положения. Согласно приказу коменданта, все граждане при выходе из дома должны иметь при себе паспорт и маршрутный лист. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150056/
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