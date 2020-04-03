15:17
USD 84.90
EUR 92.70
RUB 1.09
Общество

Отопление в Бишкеке отключат завтра

Отопление в Бишкеке отключат завтра. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

«Состоялось заседание штаба по этому вопросу, на котором принято решение завершить отопительный сезон 4 апреля. Соответствующее распоряжение подпишет мэр Азиз Суракматов», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что отопление в Бишкеке отключили 19 марта. Но потом в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Бишкеке решили возобновить отопительный сезон 24 марта.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149049/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Отопление в Бишкеке отключат 19 марта
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Запасы угля на ТЭЦ Бишкека позволят начать отопительный сезон без срывов
ТЭЦ города Ош готова к отопительному сезону
Отопительный сезон. Школы и детсады в Бишкеке не готовы к зиме
Где можно купить уголь в Бишкеке, рассказали в мэрии
Маловодный период. Возможны импорт электроэнергии и отопление на газе
В мэрии напомнили горожанам, что надо сделать перед началом отопительного сезона
Поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека будет «КонтактУглеПром»
Бишкекский городской реабилитационный центр полностью готов к зиме
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
3 апреля, пятница
15:00
И так сойдет. Как Минобразования пытается дистанционное обучение запустить И так сойдет. Как Минобразования пытается дистанционное...
14:46
Отопление в Бишкеке отключат завтра
14:36
Кыргызстанцы не могут продлить справки об инвалидности. Что делать
14:28
В Бишкеке расширяется карантинная зона. В штабе объяснили почему
14:24
Первый умерший от коронавируса в КР. ДУМК напоминает правила захоронения