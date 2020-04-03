Отопление в Бишкеке отключат завтра. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

«Состоялось заседание штаба по этому вопросу, на котором принято решение завершить отопительный сезон 4 апреля. Соответствующее распоряжение подпишет мэр Азиз Суракматов», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что отопление в Бишкеке отключили 19 марта. Но потом в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Бишкеке решили возобновить отопительный сезон 24 марта.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.