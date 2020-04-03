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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ноокате от коронавируса скончался первый больной

В Кыргызстане от коронавируса скончался первый больной. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что мужчина ранее был госпитализирован в Ноокатскую районную больницу.

В Министерстве здравоохранения пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В ведомстве проинформировали, что идет подготовка к брифингу, где будут озвучены все данные по состоянию на 3 апреля.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148984/
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