В Ноокате от коронавируса скончался первый больной

В Кыргызстане от коронавируса скончался первый больной. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что мужчина ранее был госпитализирован в Ноокатскую районную больницу.

В Министерстве здравоохранения пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В ведомстве проинформировали, что идет подготовка к брифингу, где будут озвучены все данные по состоянию на 3 апреля.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.