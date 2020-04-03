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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

С зараженными коронавирусом контактировали 2 тысячи 283 человека

В Кыргызстане с зараженными коронавирусом контактировали 2 тысячи 283 человека. Об этом сообщает республиканский штаб. 

Уточняется, что на сегодня по республике в обсервации находятся 1,9 тысячи человек. Из них: в Бишкеке – 403, в Чуйской области – 173, в Оше – 56, в Ошской области – 263, в Джалал-Абадской – 189, в Баткенской – 584, в Нарынской – 108, в Таласской – 24 и в Иссык-Кульской – 100 человек. 

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавирусаодин человек умер, пятеро излечились. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149037/
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