В Кыргызстане с зараженными коронавирусом контактировали 2 тысячи 283 человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что на сегодня по республике в обсервации находятся 1,9 тысячи человек. Из них: в Бишкеке – 403, в Чуйской области – 173, в Оше – 56, в Ошской области – 263, в Джалал-Абадской – 189, в Баткенской – 584, в Нарынской – 108, в Таласской – 24 и в Иссык-Кульской – 100 человек.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились.

