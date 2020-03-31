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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Как живут горожане за «золотым квадратом» и в новостройках

На сегодня в Кыргызстане 107 подтвержденных случаев коронавируса, трое выздоровели. В трех городах, в том числе в столице, а также в трех районах ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Въезды и выезды во все области Кыргызстана перекрыты.

Центр столицы наглухо перекрыт блокпостами, передвигаться там можно строго по пропускам. Накануне журналист 24.kg посмотрел, как живут люди в так называемом «золотом квадрате» Бишкека. А каково тем, кто остался за линией блокпостов?

Жилмассив «Кара-Жигач»

В «Кара-Жигаче» людей на улицах практически нет. Можно встретить несколько человек, которые возвращаются из магазинов. Многие продовольственные точки в шаговой доступности здесь закрылись, поэтому жителям приходится покупать продукты за пределами жилмассива. Дезинфекцию улиц в районе не проводят.

Милиционеров, которые должны патрулировать и вести разъяснительные беседы с населением, здесь не встретишь.

Жилмассив «Алтын-Ордо»

В «Алтын-Ордо» людей на улице больше, чем в «Кара-Жигаче», но видно, что они идут за продуктами. Многие магазины тут также закрылись, на дверях висят соответствующие объявления. Милиционеров или пешего патруля здесь не заметишь. Дезинфекцию не проводят.

Микрорайон «Тунгуч»

Ранее в социальных сетях много писали о том, что некоторые жители «Тунгуча» выходят на улицу без надобности, гуляют по району группами. Однако на деле оказалось по-другому: люди, действительно, есть, но в основном идут с пакетами в руках — выходили в магазин за продуктами.

Милиционеров, проверяющих у граждан маршрутные листы, в микрорайоне нет. Не встретишь и сотрудников служб, дезинфицирующих улицы и здания.

Изредка попадаются пары, но большинство из них носит медицинские маски.

На въезде в «Тунгуч» по улице Анкара после полудня организовали блокпост. У водителей проверяют документы. Из-за этого образовалась пробка. Утром проезд в микрорайон был открыт и машины могли беспрепятственно въезжать и выезжать.

24.kg
Фото 24.kg. Улица Анкара, въезд в жилмассив «Тунгуч»

Жилмассив «Токольдош»

Въезд и выезд в еще один густонаселенный жилмассив — «Токольдош» не перекрыты. Людей на улицах много: дети катаются на велосипедах, взрослые гуляют, сидят возле домов, обсуждая последние новости. Большинство магазинов открыты, и не только продуктовые.

Милиционеров, как и сотрудников служб дезинфекции, нет.

Отметим, что режимы ЧП и ЧС в Кыргызстане могут снять при «оздоровлении» обстановки. В частности, ограничения могут отменить, когда находящиеся на домашнем карантине граждане перестанут контактировать с окружающими.

Режим ЧП и комендантский час введены в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Отметим, журналисты 24.kg при передвижении по городу соблюдают все меры предосторожности и выполняют рекомендации медиков и ВОЗ — носят маски, перчатки и держатся от прохожих на расстоянии не менее 1 метра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148688/
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