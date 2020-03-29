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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонды миллиардера Джека Ма окажут помощь Кыргызстану

Фонды миллиардера Джека Ма, основателя Alibaba, окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, в список вошли Узбекистан, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Вьетнам.

«Они получат 1,7 миллиона медицинских масок, 165 тысяч тест-систем, а также защитную одежду и медицинское оборудование, включающее вентиляторы и лобные термометры», — сообщает издание.

Джек Ма — известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148446/
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