Фонды миллиардера Джека Ма окажут помощь Кыргызстану

Фонды миллиардера Джека Ма, основателя Alibaba, окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, в список вошли Узбекистан, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Вьетнам.

«Они получат 1,7 миллиона медицинских масок, 165 тысяч тест-систем, а также защитную одежду и медицинское оборудование, включающее вентиляторы и лобные термометры», — сообщает издание.

Джек Ма — известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.