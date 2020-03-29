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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Три пациента находятся в тяжелом состоянии

Все новые зараженные коронавирусом госпитализированы. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, сейчас ведут работу по выявлению всех граждан, с кем контактировали больные. Они будут также помещены в обсервацию и на домашний карантин. «Сегодня трое из зараженных находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двое в Ноокатском районе, один — в Сузакском. Завтра мы отправим туда 14 медиков, которые будут оказывать помощь на месте», — сказал он.

Отметим, сегодня стало известно о 26 новых случаях заражения коронавирусом в Кыргызстане. 

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148418/
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