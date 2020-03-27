В Казахстане выявили еще два случая коронавируса у граждан, приехавших из КР

В Жамбылской области зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции у граждан, приехавших из Кыргызстана. Об этом сообщает informburo.kz.



По его данным, заболевшая жительница Кордайского района, 1996 года рождения, прибыла 24 марта из Кыргызстана.

«Девушка была госпитализирована в карантинный стационар. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирусную инфекцию. Больную перевели в инфекционный стационар, ее состояние удовлетворительное, симптомов нет», — отмечает издание.

Ранее коронавирус подтвердился у жителя Кордайского района, 1974 года рождения. Вместе с семьей он прибыл в регион из Кыргызстана 24 марта.

«С момента пересечения границы семья в количестве пяти человек изолирована в карантинный стационар. Лабораторными анализами подтвердилось наличие вируса у одного человека, у других членов семьи результаты отрицательные», — отмечает издание.

Напомним, что 24 марта подтвердился диагноз у казахстанца, приехавшего из Кыргызстана в Жамбылскую область. Первый же случай был выявлен в Алматинской области. 17 марта мужчина прилетел из Стамбула в Бишкек, а потом на автомашине выехал в Казахстан.

В Казахстане на сегодня зарегистрировано 112 случаев коронавируса, двое выздоровевших и один случай с летальным исходом.

В Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.