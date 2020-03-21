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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Алматинскую область через Бишкек приехал зараженный коронавирусом казахстанец

У казахстанца в Алматинской области подтвердился коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает Zakon.kz.

«Это мужчина 1986 года рождения. 17 марта он прилетел рейсом Стамбул — Бишкек, 18 марта из Бишкека на автомашине выехал в Каскелен Карасайского района Алматинской области. На данный момент он находится в стационаре на карантине, состояние здоровья удовлетворительное», — заявил он.

Известно, что диагноз установлен после приезда казахстанца на родину. Всего в РК подтверждено 53 случая коронавируса, из них в Нур-Султане — 28, в Алматы — 22, в Караганде — 2, в Алматинской области — 1.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147432/
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