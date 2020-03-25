В Казахстане выявили коронавирус у мужчины, приехавшего из Кыргызстана

В Жамбыльской области Казахстана коронавирус выявлен у 29-летнего жителя Шуйского района. Об этом сообщает Lenta.kz.

По его данным, мужчина прибыл из Кыргызстана 23 марта. Утром 24 марта его изолировали в карантинный стационар. При поступлении жалоб не предъявлял.

Анализ на коронавирус дал положительный результат. Состояние стабильное. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия, круг контактных лиц определен.

Отметим, ранее казахские СМИ сообщали о другом казахстанце — жителе Алматинской области, у которого также вывлен коронавирус. Мужчина 17 марта прилетел рейсом Стамбул — Бишкек, а 18 марта из Бишкека на автомашине выехал в Казахстан.

На сегодня в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.