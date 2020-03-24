Все новые случаи коронавируса выявлены в южном регионе

Все новые случаи коронавируса выявили в южном регионе Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

«В Сузакском районе — 9, Ала-Букинском — 2, Ноокатском — 6, в городе Оше — 8, Кара-Суу — 1», — сообщили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения обещали уточнить позднее, являются ли эти случаи завезенными или среди больных есть контактные.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение. В Бишкеке начинает действовать комендантский час.