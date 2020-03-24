В Бишкеке вводят комендантский час

В Бишкеке в связи с введением режима чрезвычайного положения начинает действовать комендантский час. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, гости столицы должны покинуть Бишкек сегодня до 24.00.

«Комендантский час будет действовать с 25 марта. Граждане будут ограничены в передвижении с 20.00 до 07.00», — сказал Алмаз Орозалиев.

Он добавил, что продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.

Начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев сообщил, что за нарушение комендантского часа и неподчинение военнослужащим и милиционерам людей будут привлекать к ответственности.