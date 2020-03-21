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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из карантина сбежала дочь заболевшей в Ноокате. Ее нашли

Из карантина ночью сбежала дочь заболевшей коронавирусом женщины в Ноокате. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Он заметил, что сбежавшая контактировала с больной, а ночью уехала на такси в Чуйскую область.

«Мы ее нашли и взяли под медицинский надзор. Выявили также ее ближайший круг общения», — сказал чиновник.

Всего в Ноокатском районе выявлено 734 контактных. Все они госпитализированы.

Отметим, что в Кыргызстане зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Все у приехавших из малого хаджа паломников. Заболевшие и контактировавшие с ними изолированы. Сегодня в Минздраве заявили, что пересмотрели алгоритм действий. Теперь прибывших из зарубежных стран будут помещать в стационары, пункты обсервации, только если у них имеются симптомы заболевания. Напомним, что у заразившихся во время умры коронавирус протекает бессимптомно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147396/
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