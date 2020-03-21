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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане выявили еще шесть случаев коронавируса

В Кыргызстане выявлено еще шесть случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, один случай выявлен в Баткенском, пять — в Сузакском районах, общее число заболевших — 12 человек.

«Пациенты изолированы, они находятся под наблюдением медиков, проводится соответствующее лечение», — сказал чиновник.

Ранее заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта, а также у троих мужчин — у паломников из Сузакского района. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147381/
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