Всех прибывающих в Кыргызстан будут отправлять на домашнюю обсервацию. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Он отметил, что Минздрав изменил алгоритм действий.

«Прибывших из зарубежных стран будут помещать в стационары, пункты обсервации, только если у них имеются симптомы заболевания», — сказал чиновник.

Толо Исаков заметил, что при нарушении требований карантина, домашней обсервации будут применены самые жесткие меры.

Отметим, что в Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, все у приехавших из умры паломников.